El crudo relato de odontóloga que mató a hombre tras confundirlo con delincuente: «No estaba pensando»

En diciembre del 2024, una odontóloga protagonizó uno de los crímenes que impactó a nuestro país. Pues la mujer de 30 años mató a Héctor Navarrete, padre de tres hijos, luego de confundirlo con el hombre que robó su celular minutos antes.

Frente a esto, es que pasados tres meses desde el brutal crimen, es que decidió romper el silencio por primera vez, en una entrevista exclusiva a 24 Horas, desde la cárcel de San Miguel, donde actualmente cumple prisión preventiva.

Para comenzar, la odontóloga contó cómo partió todo: «No pude entrar por la entrada de la carretera de Vespucio Norte y el mapa me redirigió que siguiera por caletera hasta la siguiente entrada y ahí es donde un par de cuadras, posterior a la entrada de la caletera, recibo un estruendo súper fuerte y ahí me doy cuenta que tenía una persona prácticamente adentro del auto forcejando y que me robó el celular».

«Ahí sentí mucho miedo porque estaba sola. Intento irme, doblo y eran pasajes muy chicos y que algunos estaban cerrados, había autos. En la desesperación empecé a doblar y volví al lugar en que me habían roto. Recuerdo que estaba llorando mucho», continuó.

El asesinato contra la víctima

Tras esto, es que ocurrió el crimen. «Veo a esta persona que reconocí que era la que me había robado y lo que me llamó la atención fue que al verlo, yo grité y logro ver que tenía en la mano el celular que recién me habían robado».

«En el momento en que grito, él guarda el celular y se empieza a acercar hacia el auto y ahí cuando miro el copiloto y entre medio de todos los vidrios había un cuchillo y pensé que la persona venía armada y que iba a ingresar al vehículo. Y eso fue lo que… ahí me fui a negro y ya después son solo flashbacks y recuerdos vagos», afirmó la odontóloga.

Se debe mencionar que la mujer se bajó del auto y se acercó hasta Navarrete, a quien le propinó tres estocadas en el tórax, muriendo en el lugar. «Yo jamás he usado navaja, nunca he estado armada (…) después me entero que sí (que el arma estaba en el auto) que ese era el auto que nosotros usábamos en la empresa, de hecho había más cosas como cables y enchufes», señaló.

Posteriormente, aseguró que «cuando me fui, no lo vi muerto y por eso me fui a entregar inmediatamente (a una comisaría de Carabineros) y fue lo que dije, que había herido a una persona, pero yo jamás pensé que él había muerto ni tampoco era mi intención hacerle daño».

«Dije que había herido a una persona. Me enteré en el momento que estaba haciendo la constancia y ahí tenían un noticiero puesto. Me volteo a ver y reconocí el lugar y ahí me di cuenta de que la persona había muerto», recordó.

La odontóloga se descargó

Con relación al momento en el que apuñaló al hombre, la odontóloga mencionó que «no estaba pensando» y «si hubiera tenido la capacidad para razonar o para irme de lugar o haber evitado todo eso… porque jamás fue mi intención hacer daño, mucho menos la muerte que tuvo la persona».

Junto con mencionar que «leí un paper que hay un estado de gravidez que son a principios del embarazo, que a veces propicia ciertos estados ante casos de estrés fuerte de reaccionar de esa manera, pero todavía no me lo explico».

«Las disculpas más sinceras y de corazón. Yo sé que no existe nada para hacer recuperar la vida de esta persona. Tengo entendido que era padre de niños, y eso es lo que más me duele, el haber generado ese impacto en esa familia. Tengo el arrepentimiento real, profundo y absoluto», cerró.