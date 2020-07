«Es la hermana»: Seguidores de Luli no la reconocieron en su última fotito Luego de que subiera una postal en Instagram, Luli se llenó de comentarios asegurando que lucía muy distinta o que incluso no era ella.

Durante estos días Nicole Moreno, más conocida como Luli, ha estado mucho más presente en redes sociales, donde además se le ve más recuperada tras su paso por la Unidad Psiquiátrica del Hospital Regional de Iquique, el cual ocurrió a principios de año.

Y recientemente la chiquilla compartió una nueva fotito en su cuenta de Instagram, la cual no tuvo el resultado que esperaba, pues muchos de sus seguidores aseguraron que «no parece ella».

Resulta que Luli publicó la postal en la que aparece haciendo publicidad a una marca de suplementos alimenticios contra la flacidez, pero se llenó de comentarios enfocados en su apariencia física.

«Tú no eres Nicole…»; «En la foto te vez distinta de cara…»; «Luli bella te ves muy diferente, tu cara se ve como que fueras otra»; «Es la hermana de luli» son algunos de los comentarios que recibió la ex Reina del Festival de Viña.

A raíz de esta situación, fue la misma Nicole quien tuvo que salir a responder frente a todos los mensajes que la encontraban muy distinta, a través de una historia en la red social. «En la última publicación obvio que soy yo… algunos dicen que no soy yo» además de agregar: «De hecho hice las fotos hace un rato y todavía no me saco el makeup (…) y todavía ando con el mismo peto».