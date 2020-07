«No use desodorante» La particular campaña para que la gente use mascarilla en Alemania “No use desodorante”, dijo la compañía de transporte público en la capital alemana, como una forma de promover el correcto uso del tapabocas.

Las personas en Berlín que no respeten los protocolos para prevenir el contagio por coronavirus, como por ejemplo, el uso de mascarillas y el distanciamiento físico, se arriesgan a fuertes multas. Sin embargo, aún hay personas que no le toman el peso a la gravedad de la emergencia sanitaria, que hasta la fecha en Alemania van más de 197.600 casos positivos de Covid-19 y los fallecidos superan los 9.000. Por esta razón BVG, la compañía que administra el transporte público de Berlín, tomó la decisión de iniciar una singular campaña para promover el uso de mascarillas. "Dado que muchas personas creen que puede usar las mascarillas bajo sus narices, nos estamos poniendo duros", escribió la empresa a través de un anuncio en Twitter. La empresa pidió a la gente que "no use desodorante" en un intento de que el mal olor (más ahora que están en verano) sirva para que quienes todavía no utilizan tapabocas o lo hacen de mala manera, finalmente cambien de opinión y se coloquen apropiadamente las mascarillas. Ihr lasst uns keine andere Wahl. pic.twitter.com/mf8YcCnwc8 — Weil wir dich lieben (@BVG_Kampagne) July 1, 2020