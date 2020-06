Yamila Reyna tras primer contagio de Covid-19 en ‘Bailando’: «Hay un par de compañeros que no se están sintiendo muy bien» Luego de la confirmación del primer contagiado de Covid-19 en nuestro 'Bailando por un Sueño', Yamila Reyna se refirió a la situación.

Durante la tarde de este jueves, luego de que se hiciera el anuncio del primer caso de Covid-19 en el espacio, el programa ‘Intrusos’ del canal América TV, emitió un informe donde reveló el momento actual de Bailando por un Sueño en Chile.

Además de contar cómo se graba el espacio, conversaron con Yamila Reyna para que ella detallara las características de los registros, que terminaron el pasado viernes, contando además que se suspenderán durante 15 días y que «hay un par de compañeros que no se están sintiendo muy bien».

«Yo no quiero alertar ni quiero dar una noticia errónea porque la verdad es que en el canal hay test rápidos (…), los que se están ofreciendo a los participantes por si se sienten mal o tienen sospechas se pueden hacer. El problema de este test es que detecta anticuerpos, no el virus en sí, entonces no es un 100% seguro», agregó.

Tras la alerta del panel al otro lado de la cordillera, Yamial Reyna se apuró en explicar que algunos están con síntomas de gripe por los cambios de temperatura tras salir a escena, el frío y la poca ropa, junto con explicar que el levantamiento y posterior imposición de cuarentenas por parte de las autoridades precipitaron las grabaciones.

«Las malas decisiones del Gobierno las estamos pagando los que laburamos de este lado de la tele. Estamos entreteniendo y entregando un buen momento cuando el país está muy triste. La sociedad chilena está muy enojada y ese enojo lo vuelca con nosotros que estamos expuestos porque no se pueden sacar la broca con el Gobierno», aseguró, junto con criticar la labor de las autoridades de salud. «La gente dice que nosotros somos irresponsables, que estamos haciendo un programa que no debería estar al aire», cerró Yamila.