Eva Gómez por el fin de ‘Bailando por un sueño’: «Ha sido muy doloroso para todos» Luego de la cancelación de 'Bailando por un sueño', Eva Gómez se refirió al fin del programa y cómo se lo tomaron al interior.

Recientemente te contamos sobre la cancelación de ‘Bailando por un sueño’, a raíz de la serie de críticas que recibieron por volver en medio de la pandemia. Y una de las personas que no había hablado de esto es Eva Gómez, quien se unió en este nuevo ciclo. Pero finalmente en conversación con el director de arte Benjamín Valdés, se refirió a la suspensión.

«Me da mucha pena porque eran más de 100 personas las que trabajaban en ese programa que hoy están cesantes. Muchas críticas que nos hicieron con respecto a las medidas de seguridad. Bueno, a ti te consta que las medidas de seguridad estaban. Es verdad que en pantalla las distancias se acortan, pero efectivamente estaban tomadas. Muchas gente se nos tiró encima por la situación que vivíamos. Pero a esa gente se le olvidaba que había ciento y tantas personas que hoy día no tienen pega» señaló de acuerdo a lo recogido por el portal Glamorama.

Siguiendo por esta línea, Eva Gómez agregó: «Y también porque hay mucha gente en Chile que no tiene la oportunidad de tener Netflix, ni cable ni un montón de cosas. Y si bien una cosa no quita la otra, uno tiene que estar informado y ver lo que pasa y ver la contingencia, porque todos estamos preocupados por lo que ocurre; también hay mucha gente que vive solo, los adultos mayores que no tienen mucha entretención y que esta situación, este programa les daba la oportunidad de entretenerse un rato, que no es olvidarse de lo que pasa».

«La televisión tiene varias funciones, entre ellas informar. Pero una de ellas es entretener y eso lo cumplíamos. Y ojo, no obligábamos a nadie a verlo. Pero bueno, las cosas son así. Pasó abruptamente y, afortunadamente, estamos todos bien, sanos. Sin trabajo un montón de gente, que se suma a la cantidad de gente que ya hay sin trabajo. Ha sido muy doloroso para todos» comentó.

Para finalizar Eva Gómez habló sobre su rol como jurado, confesando que nunca había estado en Canal 13 «así que era como guau, también en un programa tan relevante, teniendo en cuenta la producción que tienen y la apuesta que hicieron. Muchísima gente y harta oportunidad de trabajo. Lo tomé como un desafío rico. A mí me gustan los desafíos, soy poco quieta, siempre ando moviéndome. Fue súper grato, lo pasé súper bien».