Belenaza contó que sufrió feo accidente en ensayo de ‘Bailando’ Preocupación generó la aparición de Belenaza en 'Bailando por un Sueño', ya que lucía un gran chichón en la cabeza que explicó de inmediato.

Este miércoles se emitió un nuevo capítulo de ‘Bailando por un sueño’, el cual estuvo marcado por la preocupación que generó Belén ‘Belenaza’ Mora, ya que sufrió un feo accidente durante uno de sus ensayos.

Todos se percataron que algo había ocurrido cuando la comediante apareció en el set para realizar su presentación, dado que tenía un chichón en la frente.

Una vez consultada por la situación, la propia Belenaza contó que «me pegué y se me está como inflamando, pero me voy a poner hielito ahora, voy a parar y después voy a retomar el ensayo».

«Por algo me dicen Belenaza, el sobrenombre viene porque siempre me pasan ‘belenazos’, situaciones imbéciles como, por ejemplo, azotarme sola la cabeza contra un objeto y hacerme un chichón. No fue una mala maniobra de Pancho… de hue… no más», agregó.

«Para tranquilidad de todos no tuve mareos, ni nauseas ni visión borrosa, nada», aseguró luego de darse cuenta que sus seguidores estaban muy preocupados por su salud.