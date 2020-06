Christell Rodríguez habló por primera vez de su pololo En una reciente entrevista Christell Rodríguez se confesó sobre su relación con el desconocido chiquillo al que recién presentó en febrero.

Hace poco más de un año que Christell Rodríguez dio a conocer que está en una relación amorosa con un misterioso chiquillo del cual no se ha referido mucho y es más, han sido contadas las ocasiones en las que se han mostrado juntos.

A pesar de llevar un buen tiempo pololeando, no fue hasta el pasado Día del Amor que finalmente lo presentó de manera oficial en Instagram. Tras esto solo compartió una publicación más con su pinche. Pero según contó en ‘Un café con Hugo’, su romance va viento en popa.

Christell se sinceró con Hugo Valencia a través de su programa online y por primera vez se decidió a hablar abiertamente sobre esta relación. «Estoy bien, feliz, aunque ahora obviamente estamos con el tema de las cuarentenas(…)», partió aclarando.

Además la chiquilla se refirió al por qué decidió por tanto tiempo no mostró el rostro de su pololo. «Más que yo no quisiera mostrarlo, fue una conversación y una decisión que se tomó en conjunto y fue por privacidad».

Siguiendo por esa esa línea, Christell señaló. «Yo no encuentro malo compartirlo, no encuentro que sea una exposición tan cuática, pero sí hay cosas y momentos que obviamente no son para publicarlos y por esa razón quise tomarme el tiempo de conocernos bien y una vez que los dos nos sintiéramos cómodos, mostrarlo».

Finalmente sobre la razón por la que decidió mostrar la identidad de su pololo, la joven reflexionó. «La foto la decidí publicar porque era una fecha reconocida socialmente (el 14 de febrero) y fue bonito. Además, la gente igual se quejaba de que no se le veía la cara y cosas así y nosotros nos reíamos y fue como ‘ya, lo voy a subir’. Yo creo que cuando uno esconde las cosas es porque uno estaba haciendo algo malo».