Kike Acuña sale a responder sin filtro denuncia de Roxana Muñoz Luego de que Roxana Muñoz denunciara en redes sociales recibir duros mensajes en su contra, Kike Acuña salió a desmentir sus dichos.

La semana pasada te contamos que Roxana Muñoz publicó en su cuenta de Instagram pantallazos de unos mensajes que recibió en WhatsApp donde la trataban de lo peor y le recordaban su pasada relación con el ex futbolista Kike Acuña.

En los mensajes que recibió la modelo se podía leer: «El Kike está feliz con su hijo y no está ni ahí contigo, vieja fea despechada. El Kike te gorrió siempre conmigo acá en San Felipe por fea y loca y drograda» junto a una serie de improperios sobre su apariencia física.

«Esto me acaba de llegar a mi celular. La verdad no me interesa lo que diga de mi, se nota la envidia, pero si se mete con mi hija espero sepa rezar. Es fácil mandar mensajes de este tipo por teléfonos de otra persona y esconderse» fue parte de lo que escribió Muñoz para acompañar las imágenes.

Pero ahora salió Kike Acuña a desmentir la acusación de su ex esposa, asegurando que el número telefónico que aparece en los pantallazos no corresponde al de ningún miembro de su familia ni a su actual pareja.

Siguiendo por esta línea, el ex futbolista agregó que la publicación de Roxana Muñoz «daña a mi hija y actual pareja de una forma irresponsable e injusta».

Para finalizar, Acuña señaló en el comunicado que envió al portal AR13, que su ex esposa debe investigar bien la situación, para dar con la identidad del responsable de los desubicados mensajes.

«Solicito a la señorita Roxana Muñoz que agote las instancias con los medios que yo hoy no tengo, para averiguar la procedencia real de los mensajes recibidos, pues tengo la certeza absoluta que llegada esa verdad, acreditará que no soy de mi actual pareja» cerró.