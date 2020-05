«El Kike te gorrió conmigo» Roxana Muñoz comparte desubicado mensaje que recibió A través de su cuenta de Instagram, Roxana Muñoz publicó un desubicado mensaje que recibió a través de WhatsApp, insultándola duramente.

Roxana Muñoz utilizó su cuenta de Instagram para criticar duramente a una persona que a través de WhatsApp le envió un grosero mensaje donde la critica por su apariencia física y le recuerda su relación con el ex futbolista Kike Acuña.

«Esto me acaba de llegar a mi celular. La verdad no me interesa lo que diga de mi, se nota la envidia, pero si se mete con mi hija espero sepa rezar. Es fácil mandar mensajes de este tipo por teléfonos de otra persona y esconderse, si eres tan chorita y ordinaria porque no das la cara y me lo dices de frente sin esconderte. Porque sabes que aunque sea hermosa y una diosa igual te saco la ctm. Actualízate hace 6 años que terminé con el Kike, fui yo quien terminó, pidió el divorcio y nunca más volvió con el. POBRECITA . Rezaré por ti» escribió Roxana junto a los pantallazos, sin querer nombrar a la persona que lo envió.

Hay que recordar que la modelo y Kike Acuña tienen una pequeña hija en común, pero llevan años separados, es más en agosto del año pasado finalmente firmaron los papeles del divorcio, tal como Muñoz lo contó en su cuenta de Instagram.