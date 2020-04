«Nunca me había sentido tan libre»: Fernanda Urrejola presentó a su polola con romántico mensaje A través de una publicación en Instagram, Fernanda Urrejola presentó oficialmente a su polola, dedicándole un tierno mensaje de agradecimiento.

A través de su cuenta de Instagram, Fernanda Urrejola publicó una postal donde oficialmente presenta a su polola, acompañada de un largo y romántico mensaje.

El nuevo amorcito de la actriz se trata de Francisca Alegría, directora y guionista chilena quien también se encuentra radicada en Los Angeles, Estados Unidos.

Fernanda comenzó su mensaje escribiendo: «Todos los días con Francisca Alegría estamos haciendo el ejercicio de agradecer por una persona distinta que ha mejorado nuestras vidas».

«Hoy quiero agradecerte a ti: gracias por elegirme como tu compañera. Gracias por impulsarme a crecer día a día, por sacar lo mejor de mí y no temerle a mis sombras» agregó.

También te puede interesar: Cristián de la Fuente aseguró que fue discriminado en TV chilena por su buen físico

Siguiendo por esta línea, Fernanda señaló: «Gracias por darme mis tiempos y espacios. Y por hacer de este ‘encierro’ desafiante y entretenido. Gracias porque juntas enfrentamos nuestros miedos y abrimos nuestros corazones tan honestamente, entendiendo el proceso personal de cada una. Gracias por tus risas y por tus ideas… y por tu amor infinito».

«Gracias por acompañarme en esta eterna búsqueda de tesoros y por ser uno de los más importantes que he encontrado».

«Gracias porque me recordaste que el amor no responde a ninguna forma, si no que a todas juntas. Gracias por recordarme que nada es imposible y porque me hiciste quebrar todas mis ideas preestablecidas».

Además de agregar: «Gracias porque nunca me había sentido tan libre estando con alguien. Gracias por cambiar mi vida. Gracias por pasar conmigo esta cuarentena… y por no aburrirte de jugar conmigo».

«Así quiero recordarte siempre, riendo hasta no poder más. #Amoresamor» cerró el mensaje Fernanda.

Aquí te dejamos la publicación de Fernanda Urrejola: