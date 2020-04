Kathy Salosny se fue de tarro y reveló relación entre Jordi Castell y Luis Miguel En el programa online de Jordi Castell, Kathy Salosny no se guardó nada y reveló que Luis Miguel tuvo un encontrón romántico con el fotógrafo.

Jordi Castell estrenó este lunes un nuevo capítulo de su programa por Instagram ‘El Aperitivo’, en el cual tuvo como invitada a Kathy Salosny, animadora y amiga del fotógrafo.

En su conversación, la también actriz reveló que su espacio de trasnoche en Telecanal ya no va más, pero esto no es todo, sino que debido a la contingencia por el coronavirus, tuvo que cerrar su restaurant Casa Tunquén. «Tengo recursos, estoy viviendo de mis ahorros, me gusta el tema de la austeridad, que uno se pone más creativo cuando tienes menos. Quiero volver a tiempos más austeros, yo creo firmemente en eso».

Tras esto, Kathy comenzó a responder algunas preguntas de los seguidores de la transmisión, donde apareció uno que le consultó por cómo se conoció con Jordi.

En ese momento la animadora lanzó sin filtro: «Desde que tuviste el romance con Luis Miguel, desde ahí nos conocemos». Ante esto, el fotógrafo le replicó entre risas: «Éramos chicos Kathy cómo dices eso».

«Pero si es verdad, que te importa. Pero tú tuviste un romance con Luis Miguel», respondió ella.

Jordi, claramente avergonzado, quiso aclarar: «No fue un romance. Fue una noche, fueron dos noches, no una noche y un día».

Finalmente, el comunicador concluyó con que fue algo de muy chicos. «Fue hace 30 años, Kathy, éramos chicos. No fue muy…..Además fue una cosa tan anónima porque él siempre ha ido de hetero, no me gusta sacar del clóset a la gente», sentenció.