«Tengo labios de salchicha» el mea culpa de Vale Roth por sus arreglines

Siguiendo el ejemplo de muchas personas, Vale Roth también está haciendo cuarentena para evitar la propagación del coronavirus. En ese contexto, la bailarina tuvo una sincera conversación con sus seguidores a través de Instagram.

Resulta que la participante de ‘Bailando por un sueño’ quiso advertir a quienes la siguen respecto a las intervenciones estéticas, pues para ella fueron «un error». En específico, la joven se refirió a su aumento de labios.

«Fue una cagada de los 19 años», partió diciendo Roth. «Tengo labios de salchicha, la cagué en ponerme boca pero ya está (…) Chicas, por favor ¡no se pongan labios!», agregó en sus stories.

«No me gusta, me molesta», afirmó Vale Roth, para luego confesar que esa no es la única intervención de la que se arrepiente. «Me operé la boca y las pechugas (…) las pechugas sí que me las sacaría, quedaría como una tabla, porque pucha que molestan para hacer ejercicio», explicó.