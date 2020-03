«No puedo andar todo el día llorando» mamá de Fernanda Maciel responde a las críticas por celebrar su cumpleaños Tras la serie de críticas que recibió en redes sociales por organizar una manifestación y celebrar su cumpleaños, la mamá de Fernanda habló.

Estos últimos días no han resultado para nada fácil para Paola Correa, la mamá de Fernanda Maciel, pues fue el blanco de duras críticas tras organizar una marcha en el contexto de emergencia que se vive por el coronavirus.

La idea de Correa era protestar luego de que Felipe Rojas, único imputado por el crimen de la joven, se retractara a contar su versión de los hechos. Finalmente la mujer decidió suspender la manifestación a raíz de la contigencia, pero en conversación con La Cuarta aseguró que de toda formas seguirá luchando.

«Hay varias formas», dijo la mamá de Fernanda, junto con detallar que luchará por su hija a través de redes sociales, velatones (cada uno desde su casa) y globos en las rejas.

Por lo demás, Paola se refirió a las críticas que recibió en Facebook por celebrar su cumpleaños en medio de la investigación que se realiza por la muerte de su hija.

«A mí me han criticado porque me río, porque celebré mi cumpleaños, porque me visitan y me río con mis amigos, ¿pero saben ellos si esa mujer alegre que ven, soy realmente yo?», planteó.

En esa línea Correa detalló que el festejo lo hizo en su casa, «estuvimos hasta tipo 4:00, con música. Bailaron, cantamos. De hecho, la Massiel, la Beña (amigas de Fernanda) le cantaron karaoke a ella».

«También estuvieron mis hijas, hermana, sobrina, dos o tres amigas muy cercanas, y hasta Pettersen», agregó.

Finalmente la madre de Fernanda Maciel concluyó: «yo tengo una hija pequeña y lo que menos quiero es verla sufrir. No puedo andar todo el día llorando por la casa».