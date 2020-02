Mamá de Fernanda Maciel se sinceró y reveló cuál sería la pregunta que le haría al asesino A dos años del asesinato de su hija, Paola Correa dio a conocer cuál es la pregunta que le haría a Felipe Rojas.

Cuando la audiencia por el delito de asesinato en contra de Fernanda Maciel está a la vuelta de la esquina, su mamá se sinceró en una íntima entrevista con Karen Doggenweiler.

“Mi corazón está mas en paz. No era la manera que yo esperaba que volviera a la casa, pero al menos está con nosotros”, expresó Paola Correa, mamá de la joven de 21 años.

“Yo siempre pensé encontrarla con vida. Sobre todo cuando viajé a Bariloche y a distintas partes”, añadió.

Además se cuestionó por su actuar el 10 de febrero de 2018. “Si yo me hubiera quedado ahí mirando, yo la habría visto entrar a la bodega”.

“No le di un beso ni un abrazo. No me pude despedir de ella. Además qué sabía yo que no iba a volver. El único día que le pude dar un beso y un abrazo fue cuando la fui a buscar. No era ella. No estaba en un cama, estaba en un ataúd”, agregó.

Asimismo dijo que va a ir a la audiencia del 17 de marzo, donde Felipe Rojas va a dar su versión de lo que pasó.

“Yo no tengo ningún sentimiento hacia él. Mi corazón está tan triste, que no hay vida para albergar un sentimiento ni bueno ni malo contra él. Siempre he dicho que Dios es el que va a decidir lo que pase”, dijo Paola.

Y también fue enfática en decir que quiere que él confiese. “Si él decidió hablar, es porque va a decir la verdad (…) Espero que diga lo que realmente pasó, por él, por mí, por su familia, por la Fernanda, por la Josefa».

Finalmente, Karen le preguntó cuál sería la pregunta, valga la redundancia, que le haría a Felipe si lo tuviera frente a frente. “Le diría: ¿Por qué? Nada más que eso. La Fernanda era su amiga. Nosotros compartimos con él, compartí con su familia”.