Chica fitness ‘funa’ a Fritanga por mandarle video cochino A través de su cuenta de Instagram, la chica fitness Maggie aseguró que Fritanga le mandó videos íntimos y que incluso la insultó.

A través de su cuenta de Instagram, la chica fitness Maggie hizo un llamado a sus más de 65 mil de seguidores para que la ayudaran a difundir una dura ‘funa’ en contra del ex chico reality Fritanga.

Con fotos y videos como pruebas, la joven pasó a relatar la indignante situación que vivió con el también youtuber. «Hace un tiempo le envié un ig que se hacía pasar por él, sin respuesta de su parte. Ayer me respondió súper buena onda, nos seguiamos en IG y yo cero rollo. Siempre me cayó bien por como se desenvolvía en sus videos chistosos, etc».

De acuerdo a la versión de Maggie, tras unos minutos de conversación, le pidió a Fritanga que «subiera sus videos para subir el ánimo, los típicos que tiene hablando chistoso y que siempre se ven en sus redes sociales, súper en buena onda ambos».

Tras esto, la chiquilla contó que llegó todo el problema, pues según su relato, lo que recibió fue un video íntimo. «Hoy me encuentro con que me envía un video enviándome saludos, TOCANDOSE SU MIEMBRO MASCULINO, diciendo mi nombre cosa que luego desmintió y BORRO LA EVIDENCIA y comenzó a culparme porque en mis fotos muestro mi silueta que era mi única gracia, como si yo entrenara y cuidara mi cuerpo para darle atribuciones a cualquier persona que quiera enviarme videos sexuales».

«Luego de que mi pareja me defendiera y lo retara por medio de mi ig, comenzó a ofenderme. Que MEJOR YO siga mostrando el poto y que PARA QUE PIDO VIDEOS Y DESPUÉS RECLAMO, en ningún momento le pedí videos sexuales!!! Y cree que porque pide disculpas se le debe aceptar todo, no soy la primera a la que le hace esto!! Varias chicas me han hablado que llega así muy chistoso y se pasa de listo» cerró la denuncia de Maggie contra Fritanga.

La publicación de la joven de inmediato recibió un éxito total entre sus seguidores, recibiendo más de 40 mil me gusta.

Aquí te dejamos la funa en contra de Fritanga: