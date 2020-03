Aylén Milla está en cuarentena por sospecha de coronavirus La modelo che Aylén Milla confirmó que tras estar de viaje en Europa por trabajo, ahora se mantiene en una cuarentena preventiva por el virus.

A través de redes sociales la modelo che, Aylén Milla, que se volvió conocida en nuestro país por su participación en realities como ‘Amor a Prueba’, confesó que se mantiene en cuarentena preventiva por sospecha de coronavirus.

Según explicó, tomó esta decisión porque había estado en Italia, una de las ciudades con más pacientes, cumpliendo con algunos compromisos laborales.

También te puede interesar: Aylén Milla se encontró con su ex Marco Ferri en Italia

Desde Argentina, Aylén conversó con el portal A13, donde detalló su situación: «Acabo de volver de Europa y tengo que cumplir con los ‏14 días. Aunque no tenga ningún síntoma tengo que cumplir con este periodo por el bien de los demás básicamente porque es un virus bastante silencioso».

«Ahora estoy en mi casa en Argentina. Por suerte justo me dieron las fechas y terminé acá. Ahora se pusieron peor las cosas, así que me voy a tener que quedar acá unos días. Y la verdad, aburrido no, porque siempre tengo un montón de trabajo para hacer desde la casa atrasado con la computadora. No me alcanzaría ni un mes de cuarentena para ponerme al día», agregó.

Aquí te dejamos el mensaje de Aylén: