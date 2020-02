Te dejamos las mejores reacciones y memes a la rutina de El Flaco

Este jueves fue el debut en solitario de Paul Vásquez, más conocido como El Flaco, en el Festival de Viña del Mar, donde nuevamente logró triunfar llevándose gaviota de plata y oro por parte del público.

Rápidamente se ganó el cariño del público por su larga trayectoria en el mundo del humor y a pesar de los problemas técnicos logró ganarse el aplauso.

Pese a esto, en redes sociales la rutina de El Flaco recibió diversos comentarios por parte de los usuarios, pues a varios no les pareció la mejor presentación que ha hecho en Viña.

Obviamente esto dejó una serie de reacciones y memes, donde muchos recordaron a su ex compañero de Dinamita Show, Mauricio Medina, El indio.

Aquí te dejamos los mejores memes de El Flaco:

Me he reido harto porque soy basi-k y me dan risa los chistes de peos 😂 #Flaco

Perdón pero estoy llorando #Flaco pic.twitter.com/lQjuqBXp2A

