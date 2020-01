La curiosa recompensa que recibió un hombre que encontró cheques por más de 20 palos El argentino Luis Spahn fue honesto y devolvió los documentos que se encontró en la calle por más de 20 millones de pesos.

Eso es lo que le ocurrió a un hombre en Argentina, quien se topó con un fajo de cheques en una calle de la ciudad de Rafaela, en el centro-oeste de la provincia de Santa Fe.

Se trata de Luis Spahn, trabajador de una empresa telefónica que se encontró los documentos en una autopista por un valor de 2.170.000 pesos argentinos, es decir, más de 20 millones de pesos chilenos.

Todo bien pero al menos tírale unos mangos también, desagradecido. Está en el Código Civil (creo) Rafaela: devolvió 2 millones de pesos y lo premiaron con una pala | https://t.co/zZbxqCBbxZ a través de @rosariotres — Mariano Bär (@mariano_bar) January 15, 2020

Al revisar los cheques se percató que estaban al portador, por lo que perfectamente pudo cobrarlos. Sin embargo, Spahn es un hombre honesto y se percató que la mayoría de los documentos estaban firmados por la misma empresa, por lo que se contactó para dar aviso.

También te puede interesar: Hombre sordo demanda a página porno por no tener subtítulos

“No le di mucha importancia en realidad. Ni se me pasó por la cabeza hacer otra cosa. Me hace sentir bien conmigo mismo”, digo según el sitio local Rafaela Noticias.

Cuando llegó a la empresa, le ofrecieron como recompensa que eligiera cualquiera de las herramientas que se encontraban en el lugar. Sin embargo, el hombre se negó, ya que solo había hecho una buena acción y no esperaba ser recompensado.

“En realidad fue un regalo. Me preguntaron para que eligiera una herramienta. Yo les dije que no hacía falta. Y bueno me regalaron una pala. Fue con buena onda. Así que la acepté”, reveló.