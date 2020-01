Hombre sordo demanda a página porno por no tener subtítulos Yaroslav Suris sustenta su demanda al sitio porno en el incumplimiento de una ley federal. Incluso, detalló los nombres de los videos es que ocurre esto.

Durante estos días se dio a conocer una particular demanda. Y es que un hombre sordo demandó a Pornhub, popular sitio web porno, por no tener subtítulos en los videos con los que cuenta. Yaroslav Suris, el demandante, alega que no puede disfrutar del contenido audiovisual en su máxima expresión, y de paso viola la ley federal estadounidense, por lo que presentó una demanda colectiva.

Suris, señala que este hecho niega a las personas sordas y con problemas de audición la posibilidad de acceder a su contenido. Según lo consignó TMZ, Suris dice que la falta de subtítulos viola sus derechos bajo la Ley de Estadounidenses con Discapacidades.

También te puede interesar: Sitio porno revela lo más buscado por los chilenos este 2019

El demandante citó ejemplos en los que vio violado su derecho como sordo, incluyendo los videos porno «Tía postiza cuida a sobrino desobediente«, «Policía sensual logra que testigo hable» y «Daddy 4K – Allison viene a hablar de dinero con el papá pervertido de sus amigos«.

Corey Price, vicepresidente de Pornhub, respondió a la demanda de Yaroslav Suris. «Entendemos que Yaroslav Suris está demandando a Pornhub por afirmar que hemos denegado el acceso a nuestros videos a personas sordas y con problemas de audición. Aunque generalmente no comentamos sobre demandas activas, nos gustaría aprovechar esta oportunidad para señalar que tenemos una categoría (de videos) con subtítulos«, indicó.