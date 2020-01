Hermana de Paloma Mami luce con orgullo su pierna ortopédica Sofía Castillo, hermana de Paloma Mami y maquilladora, por primera vez mostró su pierna ortopédica en redes sociales y se llenó de felicitaciones.

Sofía Castillo, hermana de la cantante Paloma Mami, no solo ha ganado popularidad por su belleza y estrecha relación con la cantante. La joven maquilladora además ha destacado por su historia de superación, pues a muy corta edad sufrió la amputación de una de sus piernas, a raíz de un cáncer a los huesos.

«Estaba corriendo, me caí y me fracturé la pierna derecha. Fui al hospital, y ahí me dijeron que tenía cáncer y un tumor de 10 centímetros», contó Sofía a Las Últimas Noticias hace un tiempo atrás.

Actualmente la joven utiliza una pierna ortopédica de última tecnología que le permite flectar la rodilla y llevar una vida normal. Y a pesar de que Sofía ha hablado sin problemas sobre su historia con esta prótesis, hasta el momento no se había dejado ver con ella.

Eso hasta ahora, pues la hermana de Paloma compartió en Instagram una foto donde por primera vez ella misma muestra su pierna ortopédica. «Cyborg», escribió para acompañar la postal, con la cual se llenó de elogios. «La mujer biónica más rica que existió», le escribió su hermana.

Cabe señalar que si bien esta es la primera vez que Sofía muestra su pierna, hace un tiempo una página de fans difundió un video donde la maquilladora camina con su prótesis.

Aquí te dejamos la postal que subió la hermana de Paloma Mami: