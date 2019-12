Se picaron: UDI congela su participación en Chile Vamos El partido suspendió su participación en Chile Vamos después de que Evópoli y RN respaldaran el aprobado proyecto de paridad.

La UDI suspendió su participación en la coalición de partidos de Gobierno Chile Vamos, luego que congresistas de RN y Evópoli respaldaran proyectos de ley de paridad de género.

Así le informó a La Tercera la timonel del partido, Jacqueline van Rysselberghe, explicando que «nosotros entendíamos que estábamos todos en desacuerdo con eso (…) Para que nos sorprendan de esa manera, no estamos disponibles».

«Congelamos nuestra participación en Chile Vamos. Vamos a evaluar de manera institucional si vale la pena mantenerse como parte de una coalición donde no se respetan los acuerdos y donde no se actúa como coalición», señaló la senadora al diario nacional.

Por su parte, el presidente de RN, Mario Desbordes, habló con Cooperativa, donde aseguró que desde su partido no incumplieron el acuerdo firmado, e incluso dijo que «es un problema de la senadora, que hable con su gente, pero eso sí, que no falte a la verdad».

«El compromiso era que no íbamos a hacer ningún agregado al acuerdo por la paz para no ponerlo en riesgo, para no abrir los espacios para que la oposición hiciera lo propio, que no estuvieran agregándole cosas» agregó.