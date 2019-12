Redes sociales indignadas con ‘Bienvenidos’ por «incitar al odio» al invitar a Camila Flores La diputada Camila Flores fue invitada al matinal donde se refirió a la manifestación de LasTesis Senior y fue altamente criticada.

Nuevamente el matinal ‘Bienvenidos’ se encuentra en la polémica, esto luego de que recibieran fuertes críticas por parte del público en redes sociales por «incitar al odio», invitando a políticos como Camila Flores, quien durante su última participación en el espacio se fue en contra de las manifestaciones pacíficas de LasTesis.

En ese momento la diputada RN comentó que «más allá de que yo puedo estar de acuerdo o no en lo que ellas señalan, o en parte, o en todo… pero hay otras cosas que yo no comparto. No me parece andar desnuda, yo no lo comparto. No lo haría».

Durante la conversación, Flores también aprovechó de defender a Carabineros, afirmando que «yo no creo que acá se pueda decir que todos los carabineros son violadores».

Rápidamente sus palabras causaron indignación entre los usuarios de redes sociales, quienes aprovecharon de acusar a la producción del matinal de Canal 13 de invitar a propósito a personajes polémicos que incitan al odio.

«No hay programa más incitador al odio que #Bienvenidos13» e «Invitar a Camila Flores es masomenos lo mismo que invitar a Hermógenes Pérez de Arce» es una de las quejas que recibieron por parte de los televidentes.

En serio alguien pensó que era buena idea invitar a Camila Flores a hablar de feminismo? — Amaya (@laforch) 5 de diciembre de 2019

Yo, cuando veo en #ContigoCHV a 6 hombres ( entre ellos Pepe Auth y bellolio) explicando y comentando el movimiento Feminista y en #Bienvenidos13 a Camila Flores explicando por que ‘ El hombre no es el enemigo’. No cachando nada de nada #lastesissenior pic.twitter.com/pMKrCzguB8 — Aldo_Anti-Chadwicks (@ALDO_BZ) 5 de diciembre de 2019

Invitan a Camila Flores a comentar sobre feminismo.Un símbolo de machismo, misoginia y pinochetismo en un sólo ser.

Igual de nefasto que darle espacio a Hermógenes a hablar sobre la sit. actual y violaciones a los derechos humanos.

Parece que jamás van a aprender#Bienvenidos13 pic.twitter.com/97bctaC6o0 — No Bummer (@Pioja_Tracy) 5 de diciembre de 2019

#Bienvenidos13 Invitar a Camila Flores es masomenos lo mismo que invitar a Hermógenes Pérez de Arce, solo que con menos arrugas. Una pinochetista que en plena crisis quería sacar del congreso a los comunistas. (Pero los saqueadores son de @RNchile JAJAJA) — Matías Sánchez (@matias_tl) 5 de diciembre de 2019