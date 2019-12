Camila Flores y la masiva manifestación de Las Tesis: «No me parece andar desnuda» Invitada a 'Bienvenidos', la diputada Camila Flores se refirió al masivo movimiento feminista, asegurando que a pesar de no compartirlo, lo respeta.

Este jueves, nuevamente la diputada Camila Flores estuvo invitada a ‘Bienvenidos’ para comentar distintos temas de la contingencia nacional. Y algo que obviamente no podía pasar por alto, son las masivas manifestaciones feministas del colectivo LasTesis, quienes gracias a su canción ‘Un violador en tu camino’, han llegado a varias partes del mundo.

La parlamentaria que ha estado constantemente en la polémica, se refirió a este movimiento que ha ganado fuerza en los últimos días, asegurando que no está de acuerdo ni con la forma, ni con el fondo. «Yo en lo particular creo que hay muchas formas que ocupan que no comparto. Manifestaciones o performance que yo no comparto».

Al ser consultada por Polo Ramírez sobre la intervención de LasTesis Senior que ocurrió este miércoles en las afueras del Estadio Nacional. Frente a esto, Flores afirmó que le parecía pacífica y que estaban en todo su derecho, pero habían otras formas que no le parecían.

«No me parece andar desnuda, yo no lo comparto, no lo haría. Está bien, es respetable pero cuando, por ejemplo, algunas personas orinan en la calle, utilizan algunos elementos que quizá para algunas personas son sacros, y que utilizan ellas como forma de protesta, y que son elementos que otros respetan, yo creo que ahí se pasa un límite que en lo personal yo no comparto» agregó.

Junto con esto Flores señaló que hay partes de la letra de la canción (que no se sabe completa) que no le parecen, especialmente en la que se habla de Carabineros como violadores, la cual es la que menos comparte.

«Yo eso no lo comparto tampoco. La experiencia y de los datos que hemos tenido en el país, es una realidad que no es tal. Tampoco, insisto, creo que falseando quizá o dando a entender determinadas frases que no son reales, no me parece, yo no lo comparto. Más allá desde el punto de vista que es una manifestación pacífica, está bien pero de ahí al fondo mismo, no me parece» explicó.

En ese momento el periodista Carlos Zárate le dijo a Flores que considerara el informe entregado por Human Rights Watch, donde se reporta que efectivamente sí hubo casos de violencia sexual perpetrada por Carabineros, justo en medio del estallido social.

«Generalizar, Carlos, no es posible. Yo no creo que acá se pueda decir que todos los carabineros son violadores. Hay casos, se hicieron las denuncias y para eso están los tribunales (…) para eso existe un debido proceso donde víctima podrá establecer los hechos y el victimario se podrá defender, de eso sirve el Estado de derecho. Más allá si uno es mujer u hombre, acá hay que empatizar con todas las personas que puedan ser víctimas, independiente si es hombre o mujer» cerró Flores.