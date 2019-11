Raquel Argandoña se agarró con Senador Ossandón por sueldos de parlamentarios En medio de un debate en 'Bienvenidos', Raquel Argandoña instó al Senador Ossandón a que revelara cuánto deberían ganar realmente los parlamentarios.

Sin duda que desde el inicio del estallido social en nuestro país, Raquel Argandoña se ha convertido en una de las figuras que más ha sorprendido. Esto debido a que la panelista de ‘Bienvenidos’ ha tomado un rol mucho más crítico, sin dudar en increpar a los políticos cuando algo no le parece, sacando aplausos en redes sociales.

Justamente esto fue lo que pasó este martes, luego de que Manuel José Ossandón (RN) y Jaime Quintana (PPD) aparecieran como invitados en el matinal. Mientras que debatían sobre los altos sueldos que reciben los parlamentarios, el ex alcalde de Puente Alto aseguró que tiene como intención donar el 30% de su sueldo a una fundación, mientras que la rebaja del salario no sea ley.

En ese momento, Argandoña le pidió que dejara de hablar de porcentajes, sino que diera un monto en concreto. «Quiero montos, no importa, tráteme de ignorante, quiero un monto. En cuánto usted fijaría el sueldo de un diputado y un senador» le preguntó.

Frente a esto, el senador le respondió que en primer lugar se debían desmentir algunos mitos. «Cuando dicen que los senadores ganan 23 millones, eso es mentira, ganan seis, lo que sigue siendo mucho» comentó, lo que molestó bastante a La Quintrala.

«¿De verdad senador me va a decir que ganan seis millones al mes? ¿Y los viáticos?» lo increpó Argandoña. Luego de su intervención, Ossandón quiso recordarle a la panelista sus tiempos de alcaldesa en Pelarco, lo que terminó de enfurecerla.

«Siempre me saca el cuento de la alcaldesa, eso fue hace muchos años. Y era de una comuna muy rural y pobre (…) pero no me pregunte a mí, le estoy preguntando yo a usted» respondió, junto con agregar: «Por qué le cuesta tanto decir lo que ganan».

Finalmente Ossandón terminó por responder, comentando que en su opinión, los parlamentarios deberían recibir como sueldo líquido cerca de cuatro millones de pesos.