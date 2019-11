Profesora dejó calladitos a Iván Moreira y Gonzalo Müller por Penta y SQM En un despacho de 'Bienvenidos' tras los saqueos en La Cisterna, una profesora encaró a Iván Moreira y Gonzalo Müller por su participación en Penta y SQM.

Durante la jornada de este jueves, el matinal ‘Bienvenidos’ llegó con un móvil hasta La Cisterna, para mostrar los resultados que dejó el saqueo a un supermercado Tottus, en la madrugada.

Junto con esto, aprovecharon que conversar con algunos de los comerciantes del sector, quienes aburridos por la violencia, decidieron por cerrar sus locales. Y fue en uno de estos despachos que conversaron con Rocío, una mujer que se presentó como profesora de lenguaje de dicha comuna.

«Qué bueno que estemos hablando de delincuencia ahora, sobre todo aquí en La Cisterna, ahora que nos tienen súper botados los carabineros, que están haciendo otras cosas, como reprimiendo a los estudiantes cuando hacen barricadas» comenzó lanzando la mujer en el espacio de Canal 13.

Pero esto no fue todo, sino que la profesora aprovechó de emplazar duramente a uno de los panelistas y un invitado del programa: Gonzalo Müller e Iván Moreira.

La mujer sin pelos en la lengua le dijo: «Lo que más me duele cuando veo la tele, y sobre todo el 13, es que está Iván Moreira y Gonzalo Müller hablando de delincuencia. Iván Moreira debe 38 millones a Penta, Gonzalo Müller 125 millones a Soquimich y están ahí hablando de nosotros, de los delincuentes? ¿Con qué cara? ¿No les da vergüenza sentarse ahí y hablar de nosotros?».

Tras este duro emplazamiento, Tonka Tomicic preguntó: «Senador Moreira, ¿quiere responder?». Frente a lo que el parlamentario se negó. «No, frente a insultos y frente a mentiras, para qué… No me voy a poner a pelear con una persona, no voy a entrar en una polémica de esa naturaleza. Con mentiras y con falsedades, no se logra nada» comentó.