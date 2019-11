Marlen Olivari se comparó con el ‘Compadre Moncho’ y él respondió Explicando su candidatura a la alcaldía de Viña del Mar, Marlen Olivari se comparó con el Compadre Moncho y al actor no le gustó mucho.

Recientemente y en medio de la crisis social, Marlen Olivari dio la sorpresa y en una entrevista con ‘Intrusos’, anunció que lanzará su campaña para llevarse la alcaldía de Viña del Mar.

Luego de esto, La show woman conversó con The Clinic, donde se refirió más en extenso sobre sus intenciones en la política, junto con los proyectos que tiene pensados. «En los cerros de Viña todo el mundo sabe que soy como el Compadre Moncho, estoy en todas con ellos» aseguró.

Frente a estas declaraciones, fue el mismo Adriano Castillo, quien interpretó por años al querido personaje de ‘Los Venegas’, quien no dudo en contestarle a Marlen.

«No tengo nada malo que decir sobre Marlen, pero primero tiene que andar en micro y Merval, y demostrar que puede estar en dos lugares a la vez antes de decir que es como yo» escribió en su cuenta de Twitter.

Luego de estas declaraciones, ‘Intrusos’ partió nuevamente en busca de la ex musa de ‘Morandé con Compañía’ para pedirle su opinión frente a los dichos del actor.

«No nombré al señor Adriano Castillo. Yo nombré a un personaje que es ficticio y es el personaje de Los Venegas. Ese es el Compadre Moncho. Por lo demás, en Canal 13 la otra vez me dijeron que yo era como el ‘Compadre Moncho’. Ellos me lo dijeron. Así que yo no nombré al señor Adriano» fue la respuesta de Marlen.

Junto con lo que agregó: «A mí no me gusta que me subestimen en ese sentido de que yo no he andado en micro, que yo no he andado en Merval. Yo capaz que haya andado mucho más en micro que el señor Adriano, porque toda mi vida anduve en micro».

Para cerrar, Marlen añadió: «La gente piensa que uno nació arriba de un Mercedes-Benz y yo la verdad es que la vida me la he ganado con calle, con esfuerzo, con trabajo, andando en micro, en metro. Yo he sido una mujer muy trabajadora en mi vida. A mí nadie me ha regalado nada».