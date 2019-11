«Han sido muchos años de abusar de la gente» mujer sacó aplausos por su intervención en ‘Contigo en la mañana’ 8 noviembre

Durante la jornada del viernes en ‘Contigo en la mañana’ realizaron un despacho para mostrar cómo quedó Providencia tras los saqueos ocurridos recientemente. Pero sin duda la intervención de una mujer se robó todas las miradas, especialmente en redes sociales.

Esto, debido a que el periodista entrevistó a la trabajadora del sector para preguntarle si sufrió algún daño por las manifestaciones ocurridas este jueves.

Resulta que en ese momento la mujer dio a conocer su tajante opinión frente a la crisis social que se vive en nuestro país, lo que sacó aplausos entre los usuarios de Twitter. «Vivo en Chile y sé la situación de Chile. El saqueo que viene de años, cómo le han robado al pueblo de Chile» comenzó diciendo.

Junto con lo que aprovechó de explicar: «Por supuesto que no valido la violencia, yo trabajo aquí, nosotros tenemos una empresa chiquitita de salud mental e igual nos ha dolido y nos ha dañado el trabajo diario, pero han sido muchos años de abusar de la gente».

«Así que, por supuesto, insisto, no avalo la violencia, pero la entiendo. Y el antisocial que nos está gobernando es el más antisocial de todos. No escucha, no empatiza, miles de personas le están diciendo ‘oye, por favor, haz cambio, ayúdale a la gente» continuó la mujer.

Para cerrar, incluso le envió un duro mensaje al Presidente Sebastián Piñera, afirmando que «él se está rifando de este país, pero a él no le importa nada porque él no tiene capacidad de enfatizar».