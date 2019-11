Le pidieron disculpas a Marcela Sabat tras encontrón con Daniel Stingo 7 noviembre

Marcela Sabat y Daniel Stingo vivieron un tenso momento la jornada del martes en ‘Buenos días a todos’. Esto luego de que el panelista se lanzara contra la diputada RN asegurando que con sus argumentos estaba buscando «empatar» con la oposición, desmarcándose de la gestión del oficialismo sobre el estallido social.

El episodio causó gran repercusión en redes sociales e incluso se habló sobre un supuesto castigo al abogado. A pesar de que Stingo no se ha referido al tema, quien sí lo hizo fue la parlamentaria, quien en conversación con el programa ‘Me Late’ de TV+ contó qué pasó tras el cruce. Marcela aseguró que mostró su descontento por lo ocurrido en el matinal y que ellos le pidieron disculpas.

«Por lo que me comentaron es que estaban advirtiendo una actitud de Daniel que venía siendo reiterada en los últimos programas y que no manifiestan el espíritu de éste. Yo creo que la gente no quiere seguir viendo peleas ni culpas de un lado y otro, lo que quiere son soluciones y diálogo», comentó.

Sabat además explicó que «cuando un panelista te interpela con esa fuerza, en forma tan subjetiva, poco neutral, claramente como invitada uno se ve en desmedro a lo que a uno le garantizan que es la objetividad en los comentarios o preguntas».

Finalmente la diputada aseguró que ella no le estaba negando nada de su punto a Stingo. «Él de la nada empezó a buscar y atacar al sector, porque insisto, yo ni siquiera soy parte de lo que él decía que era un problema constante en los años», sentenció.