En viral se volvió video de joven que explica por qué hace destrozos

8 noviembre

A raíz del estallido social en nuestro país, se han viralizado en redes sociales diferentes relatos de personas que cuentan su experiencia, incluso en el marco de los destrozos. En este contexto, una periodista del canal Mega se acercó estos días a un joven que estaba haciendo destrozos, preguntándole por qué lo hacía.

El relato, fue compartido por personalidades de distintos sectores políticos, quienes, sin dejar de condenar la violencia, se mostraron conmovidos por sus palabras.

«Hace una semana me tiraron un perdigón caminando para mi casa, dos cuadras, me dijeron te doy tres segundo, ni siquiera un segundo me dieron pa’ correr y me pegaron el este, cómo no voy a venir a desquitarme», comienza diciendo.

«Fíjate tú, aquí todos cuidamos a la gente humilde que son los negocios independientes son de las personas. Si tu te day cuenta, caminai unas cuadras más allá, vai a ver las cosas que son del gobierno destruidas, Caja Los Andes, AFP, Banco Estado, Banco BCI. Todas esas cosas de donde la gente lucra de ellos», agrega.

El manifestante fue más allá, explicando que «ni siquiera la educación en Chile se ha mejorado, después de 18 años que han marchado los pingüinos, estamos en la misma. La gente ya está pidiendo dignidad».

Luego, reveló que su abuela recibe 110 mil pesos de pensión, «que con suerte le alcanza para ella y sus remedios, ¿y qué comemos nosotros? (…) tuve que buscarme una pega que me den el almuerzo y el transporte y me pagan 350 mil pesos mensuales siendo digitador. No me alcanza, tengo deuda porque me encalillo en los supermercados pidiendo tarjeta para pedir mercadería», finalizó.

El registro fue compartido en Twitter por el Doctor en Filosofía Política de la U. Adolfo Ibáñez, Cristóbal Bellolio, quien publicó junto al registro que este es «el mejor resumen de la rabia legítima que alimenta la movilización».