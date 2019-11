Diana Bolocco terminó llorando por la desigualdad en Chile Luego de las manifestaciones que ocurrieron el La Dehesa, en 'Mucho Gusto' se refirieron al tema y Diana Bolocco no pudo evitar emocionarse.

Tras las manifestaciones que se dieron en La Dehesa y que terminaron en duros enfrentamientos, en ‘Mucho Gusto’ comenzaron el programa hablando sobre esta situación.

Fue en medio de este debate que Karla Constant comentó la experiencia que vivió mientras reporteaba en la calle y una mujer le dijo: «‘No digas más que entiendes lo que nos ocurre’, porque yo no ocupo transporte público, no tengo las deudas que ella tiene, no ocupo salud pública».

Junto a lo que agregó: «Pensó que era patudez que yo dijera ‘yo sé lo que estás viviendo’, pero uno puede empatizar, y ponerse en ese lugar. Ese es el primer desafío, escuchar, y segundo ponerse de verdad en el lugar del otro». Tras esto, Diana Bolocco fue la que tomó la palabra.

Siguiendo la línea de la discusión por la desigualdad que se vive en nuestro país, Diana, muy emocionada se quiso referir a su experiencia personal y su historia de vida.

«Yo creo que los sentimientos no se discuten, independiente de dónde vengan, de dónde ocurra, cuando esa señora dice eso, es así, es real. Y como tú te sientes es verdadero, y creo que las intenciones son muy poderosas. Yo vengo de un lugar muy extremadamente privilegiado, que no elegí por los demás, tuve la fortuna de vivir ahí» comenzó explicando Diana.

A pesar de esto, recalcó que su situación no le quita que pueda tener intenciones de querer escuchar, acoger. Y fue en ese momento que no pudo evitar comentar sobre los duros términos en los que se trataron en La Dehesa.

«Probablemente no lo vamos a conseguir, de saber cómo esas personas viven, pero está la intención. Lo primero es conocerse, lo que pasa en el Mall de La Dehesa es que esas personas no se conocen. No tienen un lazo, cuando uno tiene un lazo, no importa de dónde uno venga, o del colegio al que fue» aseguró Diana, quien terminó emocionada al hablar de la situación en nuestro país.

«Han sido semanas duras para todos. Creo que tenemos un rol fundamental, del privilegio de estar acá, y de llegar tanta gente. De transmitir lo que está pasando, pero también de entregar luz (…) tenemos una misión que es acompañar, entretener» cerró la animadora.