Andrónico Luksic se disculpa por invitación de Hermógenes Pérez de Arce a ‘Bienvenidos’: «Fue una equivocación grave» A través de su cuenta de Twitter, Andrónico Luksic, como dueño de Canal 13 se disculpó por la invitación de Pérez de Arce a 'Bienvenidos'.

Durante la mañana del viernes en el matinal ‘Bienvenidos’ ocurrió una polémica que se volvió viral. Pues Tonka Tomicic echó a Hermógenes Pérez de Arce del estudio por sus comentarios contra los derechos humanos, y ahora Andrónico Luksic -dueño del canal- se refirió al asunto en su Twitter.

Se desligó de las decisiones tomadas en el programa y pidió disculpas públicas por la participación del abogado de extrema derecha en el panel del programa. Calificó, además, como «un error grave» que Pérez de Arce fuera invitado al espacio.

«Lo he dicho muchas veces. Me podrán creer o no. Yo no intervengo en las decisiones editoriales ni de programación en Canal 13. Luego de haber visto el video, creo que fue una equivocación grave haber invitado al señor Hermógenes Pérez de Arce hoy. Mis disculpas a los televidentes», dijo el empresario.

También te puede interesar: Tonka Tomicic le dio la PLR a Hermógenes Pérez de Arce en pleno matinal

Lo he dicho muchas veces. Me podrán creer o no. Yo no intervengo en las decisiones editoriales ni de programación en Canal 13. Luego de haber visto el video, creo que fue una equivocación grave haber invitado al señor Hermógenes Pérez de Arce hoy. Mis disculpas a los televidentes — Andrónico Luksic C. (@aluksicc) 29 de noviembre de 2019

Por su parte, el mismo Hermógenes Pérez de Arce no dudo en responder al comentarios de Luksic. Pues a través de su cuenta de Twitter escribió: «Ahora se hace la mosca muerta el que le pagaba sobornos a Vladimiro Montesinos en Perú, el mismo que recibió empresas a precio de Huevo en el Gobierno Militar. A veces es mejor Callar Sr Luksic».

Junto con esto, en otro mensaje le sacó en cara al empresario su relación con el mediático caso Caval. «Tampoco interviene Ud entonces en las decisiones de su banco cuando le entrega préstamos de varios Millones de Dólares a empresas sin patrimonio?? #Caval Somos tontos hasta las 12 nomás!!».

Ahora se hace la mosca muerta el que le pagaba sobornos a Vladimiro Montesinos en Perú, el mismo que recibió empresas a precio de Huevo en el Gobierno Militar. A veces es mejor Callar Sr Luksic https://t.co/mKLKhqrbYb — Hermogenes (@HPerezDeArce) 29 de noviembre de 2019