«Que no sea cínica»: Pulido y Maldonado disparan contra Tonka Tomicic En el programa 'Las Indomables' Catalina Pulido y Patricia Maldonado no tuvieron empacho en atacar a la animadora de Canal 13, Tonka Tomicic.

Una vez más Patricia Maldonado y Catalina Pulido son protagonistas de una nueva polémica y que tiene como principal afectada a la conductora de ‘Bienvenidos’, Tonka Tomicic.

En el programa de internet ‘Las Indomables’, hablaron sobre el hashtag #ApagaEl13 que se hizo tendencia el fin de semana pasado, a raíz del reportaje de Ciper que involucraba al dueño del canal Andrónico Luksic de la extracción ilegal de agua de su empresa agrícola El Cerrito.

Frente a esto, es que la dupla no tuvo pelos en la lengua de acusar a Tonka de poseer intereses asociados a la empresa aludida.

«Ya sabemos quién es socia», dijo Pulido a lo que Maldonado respondió que «tengo entendido que la Tonka Tomicic tiene algo con las aguas», a lo que la rubia contestó que posee acciones.

«No es coherente que una persona que esté hablando de todo lo que pasó después del 18 de octubre, con la cantidad, porque la gente ni siquiera dimensiona la cantidad de lucas…me parece bien, se lo merece… pero que no sea cínica, es lo único que creo que le ha jugado en contra», dijo Pulido.

Pero eso no es todo, ya que Maldonado no tuvo empacho en decir que «cuando tu estas sentada en 35 millones de pesos mensuales, no puedes hablar de igualdad. Y hay otra que es igual, que gana 29″.

Siempre en la polémica

Cabe señalar que el programa ‘Las Indomables’ ha sido el epicentro de varios escándalos. El más reciente fue sobre el mural de Mon Laferte pintado en Valparaíso, donde Patricia Maldonado tildó a la cantante como la «reina del populismo».

«Usted la sigue como muchos otros, para seguir vendiendo, para que no la juzguen. Usted pertenece a la manada, usted es una oveja», dijo la mujer de cabello morado.

A continuación puedes revisar el capítulo completo: