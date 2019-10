El Chacotero Sentimental Presenta: Estoy Mal 8 octubre

Este martes en El Chacotero Sentimental conocimos la historia de La Destruida, de 2.3, quien le contó a El Rumpy sobre el error que le cambió la vida para siempre, luego de hacer lo que fuera posible por volver con su ex.

Resulta que esta chiquilla pololeaba con un cabro que no era bueno para carretear, mientras que ella si. Es por eso que decidieron terminar, pero al poco tiempo se arrepintió y quiso volver. Al parecer el ya no quería nada con ella, así que intentó engañarlo con un embarazo para que retomaran la relación, es por eso que se metió con un tipo en una discoteque para quedar embarazada.

Pero su truco no funcionó y él le dijo que no la quería ver más. Ella lo salió persiguiendo en su moto, pero por no ir fijándose chocó y quedó inválida. Pero no queda solo allí, sino que después se empezó a sentir mal y descubrió que el tipo con el que se metió le contagió el VIH.

La historia completa en la llamada del día.