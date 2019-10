«Yo estoy a otro nivel» Pamela Díaz respondió a acusación de Daniela Aránguiz 8 octubre

Hace un tiempo atrás Daniela Aránguiz estuvo invitada en el late de Canal 13 ‘Sigamos de largo’, donde habló de su larga mala onda con Pamela Díaz. Aquí fue cuando la esposa del Mago Valdivia señaló que estaba cansada de que la tratara de «mantenida», junto con lanzar una fuerte acusación en contra de su ex compañera de canal.

«Cuando yo estaba trabajando en el matinal de CHV, a mí me prohibían hablar de ella. Entonces cuando ella hablaba mal de mí, yo me tenía que quedar callada, muchas veces. Me llamaba la directora del programa… me picaba» comentó la ex Mekano.

Ahora en conversación con el programa de farándula ‘Intrusos’, Pamela se refirió a estas declaraciones en su fiel estilo, destacando lo «obediente» que era Aránguiz con sus jefes.

«No sé. Yo estoy a otro nivel. No tengo tiempo para responderle. ¿Por qué sigue pegada en eso si ya fue? Más encima no le tengo ni mala ni buena. Nos encontramos acá, no nos saludamos. Todo bien. Ella decía que iba a seguir en el matinal, yo no tenía idea. Yo no he echado a nadie» afirmó.

Junto con lo que Pamela agregó: «A mí si me dicen que no hable y hablo, me echan. Ese es el riesgo. Me parece bien que sea obediente».

Desde el espacio de La Red también hablaron con Juan Pablo Queraltó, quien aseguró que «un matinal tampoco se puede utilizar como una tribuna para estar respondiéndole a todas las personas que dicen algo de uno. Uno puede utilizar sus propias tribunas».