Alcalde usa un ‘doble’ de cartón para no asistir a los actos públicos y salir en la foto 8 octubre

Una de las responsabilidades que tiene toda autoridad, ya sea un presidente de un país, gobernador o alcalde, es estar en constante contacto con la ciudadanía para saber de primera fuente los problemas que la aquejan.

Sin embargo, en ocasiones las autoridades no se presentan en los actos públicos, ya sea por falta de tiempo o derechamente porque no quieren ir. En esas circunstancias es usual que envíen a un representante que los represente.

Pero lo que ocurre en el poblado mexicano de Pichucalco, en el estado sureño de Chiapas, se sale de todo lo visto, ya que el alcalde, Moisés Aguilar Torres, no encontró nada mejor que hacerse una foto de tamaño real y así estar “presente” en todos los actos públicos a los que no pueda o no quiera ir.

«Por instrucciones de nuestro presidente municipal Moisés Aguilar Torres sostuvimos y llevamos una brigada de salud para beneficio de los habitantes», escribió en su página de Facebook José Alejandro Bustamante, empleado del municipio de Pichucalco.

Las imágenes del «alcalde de cartón» se viralizaron por las redes sociales y no dejaron indiferente a nadie. El viernes pasado, se realizó un evento en la Comunidad Ejido Tectuapan, donde algunas personas llevaban peticiones para entregárselas personalmente a Aguilar Torres, sin embargo, al percatarse de que no se había hecho presente, debieron entregarle los documentos a sus empleados.

Aguilar Torres es presidente municipal del pueblo de Pichucalco desde 2018 por el Partido Verde Ecologista. Uno de sus lemas, como se puede ver en un video que publicó en su perfil de Facebook es «Servir es mi compromiso».