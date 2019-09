Pamela Leiva sorprende con desnudo dieciochero en revista 13 septiembre

Este 13 de septiembre, Pamela Leiva fue la protagonista de la contraportada de la revista Viernes, donde se lució posando completamente desnuda.

Pero no fue solo ahí que apareció, sino que la ex chica reality compartió la publicación en su cuenta de Instagram. «Cuando me mandaron esta foto para autorizarla, me emocione de verme y encontrarme tan bonita, con mi cuerpo tan fiel» comenzó diciendo.

Junto con lo que Pamela agregó: «Estaba tan nerviosa de hacerme estas fotos, no es fácil desnudarse frente a otras personas y debo decir que fue una experiencia hermosa!! Me hicieron sentir como una estrella, quiero agradecer a todo el equipo que me ayudo a lograr lo que ustedes ven» aprovechando de agradecer por al fotógrafo Nacho Rojas, quien encabezó el trabajo.

Además, quiso agradecer al músico Víctor Hugo Campusano por los versos que acompañan la postal. «Mi nombre es Pamela Leiva / soy actriz de profesión / con orgullo de chilena / canto y bailo mi folclor» se puede leer en la publicación.