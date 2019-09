Por este motivo el hijo de Camilo Sesto casi no llega al último adiós de su padre 13 septiembre

Durante la madrugada del domingo se conoció de la repentina muerte de Camilo Sesto, causando un impacto y pesar enorme en el mundo de la música hispanoamericana.

Obviamente que los más afectados fueron sus fanáticos, que desde todas las partes del mundo lloraron la partida de su ídolo, es más, incluso algunos viajaron hasta Alcoy, donde se realizó su velorio. Pese a esto, lo que más llamó la atención es que de entre todas las figuras que llegaron a despedir al artista, había un rostro que no estaba presente. Hablamos de su hijo, Camilo Blanes.

Aunque a muchos no les extrañaba que el joven no se presentara, debido a que su relación con Camilo Sesto no era de la más cercana, el verdadero problema fue otro. Resulta que el retoño del cantante tenía toda la atención de llegar y estar en ese momento, pero no tenía el dinero para costear los pasajes.

De acuerdo a lo que informó el portal Infobae, Camilo Jr se refirió a esta situación a través de redes sociales, donde acusó que nadie del staff de su padre quiso ayudarlo.

Pero finalmente el joven pudo llegar a España, gracias a la periodista española Lidia Lozano, quien ayudó al hijo de Camilo Sesto a conseguir los boletos para llegar a Madrid. De esta forma, aterrizó en el país europeo el lunes, logrando despedirse de su padre. «Lo admiro, y lo admiraré siempre» fueron sus primeras palabras al llegar.

Hay que mencionar que Camilo Blanes es el único hijo del artista, por lo que de inmediato comenzaron las especulaciones de que terminará siendo su único heredero, lo que significa que podría recibir hasta dos tercios de la millonaria herencia que dejó su padre.