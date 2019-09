Así se defendió Mon Laferte luego de que la trataran de borracha y drogadicta 17 septiembre

Mon Laferte está en medio de su gira por Chilito y el pasado viernes 13 de septiembre realizó un show en el Movistar Arena, donde tiró torta, se lo cantó todo y hasta fumó marihuana. Sin embargo, luego del show, recibió una dura acusación por parte de una usuaria en Instagram. «Decepción absoluta verte drogada en un concierto en tu país», reprochó la mujer.

La cibernauta aseguró que la vio «insultando al público en camarines. Terminaste desnuda drogada. Porqué digo esto, porque te vi; trabajo en Movistar Arena Vip y para qué decir los músicos. Eres una drogadicta y alcoholica, te burlas de la gente que te va a ver. Qué mal te hizo unirte a los Illuminati. Ojalá en Viña del Mar no se te ocurra hacer lo que hiciste. Tengo fotos y grabaciones como estabas».

Mon Laferte en persona no dudo en responder a estas acusaciones: «No sé a qué concierto fue usted, pero yo acabé celebrando con mi mamá, mis sobrinos, toda mi familia y mis mejores amigos. No creo estar taaan borracha para no recordar esto que usted dice Necesito ver esos videos, sería muy divertido verme en las condiciones que usted dice».

