Chiqui Aguayo se convirtió en mamá: Nació su retoña Amal 17 septiembre

El pasado 23 de agosto, Chiqui Aguayo le dijo adiós por un tiempo al «Muy Buenos Días», ya que le tocó salir de prenatal, mientras que sus propios compañeros le organizaron un emotivo baby shower para despedirla.

Luego de su salida, comentó que durante esos días se dedicó sobre todo a conectarse con su embarazo, por lo que hizo muchas actividades relacionadas con la maternidad, además de practicar natación, realizar ejercicios y lo más posible para mantenerse activa antes del nacimiento de su retoña.

Y finalmente ese gran día llegó, a poco menos de un mes de que comenzara con su descanso, Chiqui Aguayo por fin se convirtió en mamita. Así fue como lo revelaron en su matinal, «Muy Buenos Días», quienes hablaron por teléfono con la comediante, quien aprovechó de relatar cómo fue el parto de su pequeña, quien pesó tres kilos y midió 48 centímetros.

«Estamos súper contentos (con Karim), pero cansados. Ha sido todo súper bonito, pero fue un trabajo de parto de 24 horas, ya que las contracciones partieron el domingo. Estábamos nerviosos, me dolía harto y llegué gritando moderadamente a la clínica. Era una mezcla de emociones, estaba en shock» partió contando.

Pero no quedó todo ahí, ya propio de ella, Chiqui Aguayo contó una anécdota del momento en que llegó al mundo Amal. «Había pedido anestesia y no sentía tanto. Las indicaciones era pujar, pero me ayudó la matrona, básicamente subiéndose arriba mío» reveló, generando risas entre sus compañeros.

Junto con contar sobre el papá chocho: «Karim pujaba conmigo y terminó adolorido. Le decía que me relatara lo que estaban haciendo con Amal. Él estaba parado y mudo a mi lado y sólo me decía ‘está bien’. Estaba obnubilado».

Para finalizar, Chiqui además contó cómo fue la primera vez que amamantó a su retoña: «Fue un desastre. Me mordió y se enojó, porque no encontraba la pechuga». Por último aseguró que en los próximos días visitará el matinal para que conocieran a Amal.