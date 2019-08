Así respondió Angie Alvarado a las críticas por sus fotitos en Australia 8 agosto

De forma corta pero contundente, Angie Alvarado le respondió a uno de sus seguidores en Instagram, luego de que la criticara por el tipo de fotos que sube desde Australia.

«¿Angie siempre encerrada? Muéstranos tu entorno, están fomes tus fotos» le escribió el usuario identificado como @avesbustos. Pese a que no se tomó a mal el comentario, la hija de Anita Alvarado fue bastante sarcástica al momento de responder.

También te puede interesar: El importante paso de Angie Alvarado en su relación a distancia

Hay que recordar que hace un tiempo, Angie decidió irse a vivir a Sidney en compañía de su pololo, por lo que de vez en cuando comparte postales de su nueva vida. Entre ellas, una en la que aparece sentada en una cama, con una gran sonrisa.

Pero frente a la pregunta de seguidor, la chiquilla no tuvo problema en contestarle: «Jajajá si no te gustan, no me sigas ni comentes. Mira…ahora tengo que ser guía turística tuya».

Obviamente al resto de sus seguidores les encantó la respuesta que le dio en la fotografía que cuenta con más de 15 mil me gusta.