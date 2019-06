Gonzalo Cáceres sorprende con confesión: «Yo no sé si soy gay» 17 junio

Recientemente en el matinal «Viva la pipol», Gonzalo Cáceres realizó una confesión personal que sorprendió a varios. Pues aseguró no saber si es gay.

El reconocido estilista reveló que nunca le han interesado ni los hombres ni las mujeres, esto debido a una experiencia traumática que sufrió: fue violado a los cuatro años por un sacerdote.

«Es que yo no sé si soy gay, porque a mí ni los hombres ni las mujeres nunca me han interesado. Soy una cosa media rara» comentó.

Además agregó que «yo quedé muy, pero muy marcado por una violación a los cuatro años. Entonces, eso me paró la vida sexual».

«Yo podré encontrar a un hombre estupendo, pero llegar a… Mira, a mí me dice la gente ‘¿pero cómo no te casaste?’. Yo tenía un sex appeal, que estaría casado en Estados Unidos, Europa y aquí en Chile, fantástico. ¿Pero para qué?» explicó.

Junto con comentar: «Si andas con el gallo no va a querer solamente jugar al luche. Va a llegar el momento que vamos a llegar al ring. Y si yo le digo que no, me da una chanca por andar, como dicen, calentando el maté. Entonces, prefiero mejor decir altiro que no».

Eso si, Gonzalo Cáceres aseguró que esto no significa que no crea en el amor: «Me gusta el amor, pero solamente cartas románticas, ver atardeceres. Soy más intelectual en ese aspecto. No sexual».

Finalmente, frente a esto, reveló que en ocasiones sí se ha enamorado: «Me gusta mucho más que el físico, el intelecto de las personas».