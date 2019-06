El Chacotero Sentimental Presenta: Transpiralo 4 junio

Este martes en El Chacotero Sentimental conocimos la historia de Ojitos de Piscina, de 3.1, quien le contó a El Rumpy sobre su relación con una chiquilla que conoció por Facebook y que al parecer es demasiado buena para la cosa, tanto que él a veces no está a su altura.

Resulta que este cabro es de campo, no muy experimentado en las artes amatorias y luego de estudiar se fue a la ciudad. Ahí conoció a una chiquilla con quien probó de todo, hasta el grado 4. Pero al parecer a ella le gusta tanto la tontera que él ya no da más y no sabe que hacer, porque ella no quiere dejarlo.

La historia completa en la llamada del día: