Pancho Saavedra debutó en el stand up y repasó a Jani Dueñas y José Antonio Kast 10 abril

Parece que Pancho Saavedra no tiene techo. Esto porque el exitoso animador debutó en la comedia, nada menos que haciendo stad up comedy.

El animador fue el encargado de animar la previa de “La Gran Estafa 2”, la cumbre del humor que reunió a Felipe Avello, Edo Caroe, Alison Mandel, Pedro Ruminot, Radagast, Monserrat Jerez, Rodrigo “AltoYoyo” Vásquez y Mauricio Palma.

En su rutina, el animador de “Lugares que hablan” no se guardó nada y aprovechó de recordar el paso de Jani Dueñas en el Festival de Viña.

“Puta que se ve bonito esto. Más de 12 mil personas. Esto es como el Festival de Viña del humor, pero sin la Jani Dueñas eso sí. O sino, ¿te imaginai?”, dijo.

Pero la humorista no fue la única víctima de Pancho Saavedra, ya que también aprovechó de hablar de José Antonio Kast. “Hace tiempo me peleé con un pelotudo en redes sociales. No con (José Antonio) Kast, ese es otro pelotudo con el que me peleé en redes sociales”, dijo según recoge La Cuarta.

También habló de sus ganas de animar el Festival de Viña. “Me quedé con cuello, la verdad es que yo creo que lo haría la raja. Buenas noches, Viña del Mar. La verdad es que ni para la competencia folklórica me llamaron. Me he sacado la cresta y media para estar donde estoy y yo creo que no me consideran, ¿saben por qué? Porque yo no vendo mi vida privada poh”, dijo.

Respecto a esto último, el animador aseguró que él nunca ha hablado sobre su vida privada. “Nadie sabe de mi vida sentimental. Nunca he dado una entrevista sobre ese tema. Yo prefiero dejar mi sexualidad siempre como un misterio. Porque los grandes artistas nunca hablan de su intimidad poh. Miguel Bosé, Juan Gabriel, George Michael, la Paty Maldonado. Son todos súper piolas”, dijo.