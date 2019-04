Pancho Saavedra contó que le gustaría se papito 8 abril

Actualmente Pancho Saavedra se encuentra haciendo promoción de la nueva campaña “Duro de entender”, hecha por la Mutual de Seguridad y Cine Hoyts, quienes buscan prevenir accidentes en los cines. Pero en medio de las entrevistas, también se ha dado el tiempo de hablar sobre temas más personales.

Es más, el animador estuvo invitado a “Una nueva mañana” de radio Cooperativa, donde se refirió a diversos temas, pero lo que sin duda más sorprendió, fue la revelación de que tiene la clara intención de convertirse en padre.

El conductor de “Lugares que hablan” confesó que le gustaría ser papá y disfrutar de ello. Respuesta que dio cuando fue consultado sobre qué es lo que siente que le falta por hacer.

“Me encantaría en algún momento de la vida tener hijos, ya tengo 41 años y no quiero que se me pase el tren. Así que si en algún momento tengo la posibilidad de hacerlo, obviamente que lo voy hacer. Hoy estoy feliz con mi sobrino, siento que tengo un amor tan profundo para dar. Pero hoy día, no es ahora” comentó.

Además Pancho Saavedra comentó que le gustaría hacerlo en pareja. “Me gustaría hacerlo y lo proyecto en pareja como todo el mundo, pero no es ahora. Será un poquitito más adelante, uno tiene que ser un papá responsable y ahora soy un tío responsable” finalizó.