Diana Bolocco contó la firme sobre su llegada a Mucho Gusto 10 abril

Tras años en Canal 13, Diana Bolocco dio el salto y se convirtió en la gran contratación de Mega para este año. Y su debut en la señal privada no fue con un proyecto pequeño, sino que como la animadora del primer reality en conjunto con MTV, “Resistiré”, el cual conduce en compañía del mexicano Facundo Gómez.

Pese a que está en uno de los proyectos más importantes del canal, este no es el único que le espera a la periodista. Y fue ella misma la que se encargó de confirmar a que llegó realmente a la señal privada.

“Yo firmé por Mega por el Mucho Gusto y ese es mi trabajo, y es lo que voy a realizar en el próximo tiempo. Ellos tenían la necesidad de que yo condujera el reality, porque necesitaban un animador, y me lo ofrecieron a mí porque pensaban que yo era la persona que podía hacerlo, pero yo me vine a Mega para hacer el matinal” dijo la animadora al programa de farándula Intrusos.

También te puede interesar: Alex Caniggia de “Resistiré” quiere ser presidente de Argentina

Además Diana Bolocco aprovechó de dejar claro que aún no tiene clara una fecha exacta para su llegada al matinal, pues esta se concretará solamente cuando finalicen las grabaciones del reality. Pese a esto aseguró que no queda tanto tiempo para que la veamos por las mañanas. “La verdad no está definido, alrededor de junio o julio por ahí” reveló.

Junto con esto aprovechó de comentar sobre la carga laboral que tienen tanto ella como su esposo Cristián Sánchez -quien se encuentra con tres programas actualmente-, lo que les ha acarreado tener muy poco tiempo para compartir.

“Casi ni nos vemos, hemos vivido momentos así (…) ha sido súper complicado porque tenemos horarios muy distintos, entonces no nos vemos, yo grabo mucho de noche y él de mañana, pero cuando salga del reality las cosas van a ordenarse más” afirmó.