Raquel Argandoña contó su coqueteo ‘virtual’ con cabro 17 años menor 29 marzo

Raquel Argandoña ya está acostumbrada a contar varias anécdotas de su vida en pantalla. La mayoría son historias divertidas que ocurrieron en el pasado. Pero esta vez contó un tema mucho más serio que le está pasando en la actualidad y que la tiene muy feliz.

Resulta que cuando sus compañeros de “Bienvenidos” la molestaron con que estaba pegada al celular, La Quintrala, reveló que se trataba de un intenso coqueteo que vive en este momento.

También aprovechó de contar que lleva un tiempo mandándose mensajes con un hombre de 44 años que conoció hace 10 años, y con quien retomó contacto, luego de que él le enviara su tarjeta con un amigo en común.

Luego de esto, ella lo llamó, y de ahí comenzó todo: “Llevamos dos semanas whasapeandonos, eso hace súper bien, es rico” aseguró muy entusiasmada.

Raquel Argandoña también reconoció que ya tiene intención de concretar un encuentro, pero que por temas laborales no han logrado coincidir, razón por la siguen con el coqueteo virtual.

Pese a que asegura estar muy feliz de momento con su ‘relación’, también reconoció tener algunos temores, sobre todo por la diferencia de edad de 17 años.

“Saben cuál es mi problema, que me han hecho a mí una imagen distinta, yo soy súper conservadora, y quizás él piensa que yo soy, no una chica fácil, pero más jugada” comentó.

Junto con esto agregó que todos sus temores se relacionan con el tema de expectativas en el aspecto íntimo. “Ese es mi problema, que él piense que tengo mucha experiencia” aseguró.

Finalmente afirmó: “Ahora me la voy a jugar, voy a hacer una excepción y tampoco quiero ventilarlo, porque he tenido algunos hombres en mi vida, y yo creo que ese ha sido mi defecto y por eso no me ha resultado”.