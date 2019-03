“No quiero que me involucren” Habló la joven a quien confundieron con Fernanda Maciel 19 marzo

El lunes se generó una gran polémica, luego de que en el “Muy Buenos Días” llevaran a una pareja que aseguraba haber visto a Fernanda Maciel en el aeropuerto, e incluso mostraron lo que sería el “video clave” donde supuestamente aparecía la joven desaparecida.

Pero a los pocos minutos de que se mostrara este material, en redes sociales descubrieron que la mujer que aparece en la grabación no era Fernanda Maciel, sino que una modelo de Instagram chilena con más de 80 mil seguidores, que en ese momento viajaba a Las Vegas.

En La Cuarta lograron contactar a la modelo, quien contó que estuvo en el aeropuerto cinco horas “dando vueltas”, pues debía estar allá cuatro horas antes de su vuelo.

Por este motivo, la pareja le señaló al matinal de TVN que vieron a una joven de cabello rubio deambular por el tercer piso, junto a una maleta rosada, asumiendo que era Fernanda.

Sobre el parecido físico que tendrían ambas, Gabriela señaló: “Nada que ver ella conmigo. No nos parecemos en nada. No entiendo esta confusión (…) Yo no quiero que me involucren en nada, estoy de vacaciones y no puedo hacer nada”.

Hay que recordar que este hecho afectó profundamente a la mamá de Fernanda Maciel, Paola Correa, quien le comentó al abogado de “Hola Chile” Claudio Rojas que: “Mira el descriterio, de lo que están diciendo en TVN, sobre esta persona que es mi hija”.