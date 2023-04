Mamá de Fernanda Maciel cuestiona disculpas de Felipe Rojas: «Yo creo que no está arrepentido»

Durante la mañana de este martes se dio a conocer el veredicto por el crimen de Fernanda Maciel, donde Felipe Rojas, el único detenido del caso, fue declarado culpable de los delitos de homicidio con violación y aborto ilegal.

Es frente a esto que este lunes, en el último día de audiencia, se dio la instancia de réplica para el condenado, quien aprovechó de pedir perdón. «Sé que no existe forma de reparar el daño causado a la familia de ella (Fernanda) y la mía. Me disculpo públicamente por todo lo que han tenido que pasar».

La mamá de Fernanda Maciel rompe el silencio

Y tras conocerse el veredicto de Felipe Rojas, es que Paola Correa, mamá de Fernanda Maciel, habló con la prensa a la salida del tribunal, donde se refirió a cómo se tomó la familia esta decisión.

«Lo esperábamos, es por lo que luchamos, esta lucha es de mi hija Fernanda y de mi nieta Josefa. Siento que le estoy cumpliendo una promesa y estoy contenta y nerviosa pero mi corazón está tranquilo porque mi hija y mi nieta van a poder descansar en paz» comentó, según lo consignado por La Cuarta.

Por otro lado, no se guardó nada al hablar sobre el sujeto, cuestionando su arrepentimiento por el brutal crimen. «Es un desgraciado, ni siquiera él se cree lo que dijo, ni siquiera se refirió a mi hija por su nombre. Es una persona cero empática, yo creo que no está arrepentido, podría haberlo hecho desde un principio ¿por qué creerle ahora?».

Aunque todavía no está todo dicho en el caso Fernanda Maciel, pues a pesar de que Felipe Rojas ya lo declararon culpable. Falta que se dé a conocer la sentencia, lo que ocurrirá el próximo 25 de abril a las 13:00 horas. «Todavía falta la sentencia, que espero que sea la que nosotros pedimos».

«Yo muchas veces tuve que aguantar que me abrazara, que me saludara y yo hacerme la loca por respeto a lo que la fiscal me estaba pidiendo, pero mi paciencia dio frutos. Nunca me miró a la cara, yo muchas veces lo miré pero él nunca me miró a la cara», cerró la mamá de Fernanda Maciel.