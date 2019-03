“Experto” que llevó Mucho Gusto para hablar de los medidores fue negado por el Banco Mundial 14 marzo

Este lunes en el matinal de Mega “Mucho Gusto” se debatió sobre la instalación de los nuevos medidores de luz inteligentes. Por lo que llevaron a dos expertos en el tema, para que entregaran su visión profesional.

Uno de ellos fue el director del departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Santiago, Humberto Verdejo, mientras que en el estudio se encontraba Óscar Moraga, quien supuestamente era “colaborador energético del Banco Mundial”.

Pero resulta que según el reporte de LUN, Moraga no tiene ninguna relación con la entindad.

Uno de los primeros en dudar del llamado “experto” fue Verdejo, quien cuestionó algunas de las posturas que este presentó en el programa, junto con decir que estaba preocupado por sus dichos. “Estoy extremadamente preocupado. Ustedes son un medio de comunicación responsable y al ser un medio de comunicación tiene la responsabilidad de entregar información correcta y adecuada. Me dolió la guata o el estómago, la cantidad de barbaridades que he escuchado hablar respecto de una persona que no conozco su formación y lo digo con mucho respeto, por favor, no sigamos desinformando a la gente” dijo el académico.

En ese momento los panelistas de Mucho Gusto hicieron una defensa cerrada a Moraga. Ya que por una parte Rodrigo Herrera dijo “Es un experto en energía del Banco Mundial, no es un NN”. Mientras que Viñuela agregó “Nosotros no estamos haciendo farándula, estamos hablando de un tema serio (…) para que no nos descalifiques”.

Posteriormente desde LUN, lograron corroborar que efectivamente el “experto” no tenía ninguna relación con la conocida institución. “Esta persona no tiene ningún tipo de vínculo con el Grupo Banco Mundial” dijo Francisco Winter Donoso, quien es contry officer para Chile del Banco Central.

Si bien en primera instancia, desde Mega no quisieron hablar del tema, posteriormente enviaron una serie de correos al diario de circulación nacional, en los cuales se cita a Adrián González, coordinador en Chile de Doing Business (informe técnico realizado por el Banco Mundial), donde se asegura que si bien Moraga colaboró desde Chile y de manera voluntaria, “Moraga no es funcionario del Banco Mundial y sus opiniones no representan la opinión del Banco Mundial”.