Yanina Halabi se agarró con el papá de Pato Laguna y se la llevaron detenida 18 febrero

Definitivamente la historia de Yanina Halabi y Patricio Laguna pareciera que no tendrá fin y que año a año se pondrá peor, ya que desde que están separados los ex tortolitos viven enfrentándose a situaciones peores que las que vivían aun estando juntos.

Esta vez fue la modelo quien el reciente fin de semana se agarró con el papá de su ex, luego de que ella llegara a dejar a sus retoños por el régimen de visitas establecidas. “El abuelo de mi hijo me maltrató con un celular en la cabeza, me tiró el pelo porque yo tengo visita los martes y domingos y él quería llevárselos a Viña de vacaciones”, dijo ella en su declaración a Intrusos, mientras que el ex concejal declaró una versión diferente.

Aseguró que los niños estaban al interior de un auto al momento de la pelea y vieron todo lo que pasó: “Por mi parte y por mi familia hemos hecho todo lo posible y siguen ocurriendo estas cosas una y otra vez… Yo no voy a descansar hasta que esto pare. Ya se expuso a mis hijos por muchos años y ahora se expone a mis padres, mi papá que tiene más de 70 años”, concluyó.

Así entonces el Juzgado de Garantía de Rancagua dispuso sesenta días de investigación para el caso.